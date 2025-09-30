Machala: Un venezolano recibe alta médica del Hospital Teófilo Dávila, tras 1 245 días en UCI

Jhorman Gutiérrez Cardoza, de 29 años, sobrevivió a cuadriplejia y salió de UCI después de 1 245 días

Jhorman Gutiérrez, venezolano, de 29 años, permaneció 1 245 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital General Teófilo Dávila de Machala, en El Oro. Él estuvo conectado a un respirador artificial, tras haber quedado cuadripléjico en un asalto ocurrido el 20 de abril de 2022.

Jhorman ingresó al hospital después de sufrir un trauma raquimedular producto de varias heridas con arma blanca. Se opuso a un robo mientras en el sur de Machala. El ataque lo dejó en condición de cuadriplejia y con mínimas probabilidades de sobrevivir.

Desde su ingreso, Jhorman fue sometido a una cirugía de alto riesgo y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conectado a un respirador artificial y bajo estricta vigilancia médica, las 24 horas del día.

El médico intensivista Jorge Caamaño explicó que el paciente recibió atención de un equipo multidisciplinario, con cuidados médicos especializados, alimentación adecuada y terapias físicas que permitieron mantenerlo con vida y estabilidad.

"Durante todo este tiempo estuvo bajo ventilación mecánica. Hoy, gracias al esfuerzo de todo el personal del hospital, puede finalmente ir a casa", señaló Caamaño.

Entre lágrimas, Jhorman dijo estar agradecido: "Primero con Dios y con el personal del Hospital Teófilo Dávila. Estoy con vida gracias a su entrega y buen corazón".

"Hoy soy feliz porque voy a estar en casa con mi familia, algo que siempre soñé, desde que mi vida cambió", dijo el joven que fue despedido en medio de un emotivo acto.

Por su parte, el gerente hospitalario Franklin Satama destacó el trabajo conjunto con la Gobernación de la provincia de El Oro, que permitió equipar la vivienda de los padres de Jhorman con un respirador artificial y un sistema de oxígeno, garantizando su seguridad en casa.

"Gracias al aporte del gobernador Jimmy Blacio se logró dotar de los equipos necesarios, lo que hace posible que Jhorman hoy pueda reunirse con su familia", indicó Satama. Durante 2025, 112 pacientes han sido dados de alta de la UCI del Hospital General Teófilo Dávila.