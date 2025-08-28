'Mi amigo me salvó'; doloroso testimonio de niño sobreviviente de tiroteo en Minneapolis

Un niño se encuentra en estado crítico por el brutal ataque en la escuela de Minneapolis

El tiroteo en la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis, Estados Unidos, ha generado conmoción a nivel mundial. El hecho violento dejó dos menores, de 8 y 10 años, fallecidos y otros 17 heridos, entre ellos un niño en estado crítico.

"Fueron como disparos y luego nos metimos debajo de los bancos. Creo que dispararon a través de las ventanas. Fue realmente aterrador", dijo uno de los sobrevivientes al tiroteo a los medios de comunicación.

Weston Halsne, de 10 años, contó por primer vez lo que sucedió y cómo se vivió el atroz ataque. "La primera vez, pensé ¿qué es eso?. Luego, cuando escuché de nuevamente corrí hacía el banco y me cubrí la cabeza", reveló conmocionado.

"Mi amigo me salvó porque se acostó encima de mí, pero fue baleado", contó conmovido el pequeño, al recordar los minutos que vivió en la escuela. Además, Weston envío un mensaje a su amigo: "Es muy valiente y espero que se encuentre bien en el hospital".

El FBI está investigando el caso como un "crimen de odio" contra personas católicas y un caso de terrorismo doméstico, según confirmó este jueves 28 de agosto la Casa Blanca.

'Quería ver sufrir a los niños'

Los testimonios y la recopilación de pruebas han reflejado el dolor y los momentos de terror que se vivieron. "No voy a dignificar las palabras del atacante repitiéndolas; son horribles y viles. Pero, en resumen, el atacante quería ver sufrir a los niños", indicó el fiscal Thompson, durante una conferencia de prensa en referencia a Robin Westman.

El atacante de 23 años es señalado como responsable de disparar contra la escuela. De acuerdo con el fiscal, la investigación y análisis del manifiesto publicado por Westman horas antes del ataque revelan "sus planes, su estado mental, y el odio de diferentes grupos. Aunque el atacante parecía odiarnos a todos, hay un grupo al que idolatraba: otros atacantes escolares y asesinos seriales".

Atacante idolatraba a autores de masacres en escuelas

De acuerdo con el fiscal, la investigación y análisis del manifiesto publicado por Westman horas antes del ataque revelan "sus planes, su estado mental, y el odio de diferentes grupos. "Aunque el atacante parecía odiarnos a todos, hay un grupo al que idolatraba: otros atacantes escolares y asesinos seriales", señaló el funcionario.

El acusado habría escrito "Lanza" en uno de los cargadores del rifle de asalto utilizado durante el tiroteo, según los videos compartidos antes del ataque.

En la conferencia, el Buró de Investigaciones Federales (FBI) aseguró que Westman no estaba en una lista de vigilancia ni tenía ningún tipo de antecedente criminal antes del ataque ocurrido en el sur de Mineápolis esta semana.

Por su parte, el jefe de la Policía Brian O'hara agregó que hasta el momento se desconoce si el tirador estaba recibiendo algún tratamiento para su salud mental.

El departamento de Policía de Mineápolis detalló que en la capilla donde se encontraban los niños recibiendo una misa, cuando inició el tiroteo, se recuperaron tres casquillos de escopeta, junto a 116 balas de rifle y una bala de una pistola.

Este jueves, se realizaron cuatro órdenes de allanamiento en la ciudad. Una en la iglesia y tres en residencias ligadas a Westman, donde se incautaron computadoras que serán examinadas para buscar más pruebas.

Además, la Policía detalló que el atacante no logró entrar al recinto donde estaban los niños porque las puertas fueron bloqueadas intencionalmente por las personas que se encontraban en el lugar.