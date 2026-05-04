Perro invade cancha y causa furor en la Liga de Argentina durante el partido Rosario Central - Tigre

Un perro invadió el campo de juego durante el partido Rosario Central vs. Tigre, en la Liga de Argentina.

Un divertido momento se vivió en el partido Rosario Central y Tigre, cuando un perro invadió la cancha e interrumpió el juego, válido por la Liga de Argentina que se desarrolló el domingo 3 de mayo del 2026.

Por más de tres minutos el cachorro se dio el gusto de correr por todo el campo de juego, "gambeteó" a los jugadores y personal del estadio, mientras la afición, desde las gradas, coreaba fuerte: un 'ole', cada vez que alguien era derribado por el perro.

La invasión del canino ocurrió durante el primer tiempo, el marcador del encuentro estaba 0-0. Nadie se percató que el perrito saltó a la cancha, hasta que se unió a los jugadores y el árbitro central detuvo el juego.

Las risas no faltaron tanto dentro como fuera de la cancha, hasta que el jugador de cuatro patas fue detenido y sacado del campo de juego.

El encuentro se reanudó y terminó en un empate 1-1.