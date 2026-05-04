Perro invade cancha y causa furor en la Liga de Argentina durante el partido Rosario Central - Tigre
El juego en Argentina se detuvo mientras un perro 'gambeteaba' a los jugadores. La hinchada celebró el curioso momento con gritos de 'ole'.
Un perro invadió el campo de juego durante el partido Rosario Central vs. Tigre, en la Liga de Argentina.
Juan José García - FOTOBAIRES
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 10:23
Un divertido momento se vivió en el partido Rosario Central y Tigre, cuando un perro invadió la cancha e interrumpió el juego, válido por la Liga de Argentina que se desarrolló el domingo 3 de mayo del 2026.
Por más de tres minutos el cachorro se dio el gusto de correr por todo el campo de juego, "gambeteó" a los jugadores y personal del estadio, mientras la afición, desde las gradas, coreaba fuerte: un 'ole', cada vez que alguien era derribado por el perro.
La invasión del canino ocurrió durante el primer tiempo, el marcador del encuentro estaba 0-0. Nadie se percató que el perrito saltó a la cancha, hasta que se unió a los jugadores y el árbitro central detuvo el juego.
Las risas no faltaron tanto dentro como fuera de la cancha, hasta que el jugador de cuatro patas fue detenido y sacado del campo de juego.
El encuentro se reanudó y terminó en un empate 1-1.
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