Maltrato contra tortuga en vía de Ecuador genera indignación

La difusión de estas imágenes reabre el debate sobre la protección de especies y el control frente al maltrato animal en carreteras del país.

El maltrato contra una tortuga en la vía Babahoyo–Guayaquil se difundió este jueves 9 de abril de 2026. El caso ha provocado indignación en redes sociales al tratarse de maltrato animal.

En los videos se observa un camión blanco detenido en la carretera, mientras varios hombres intentan atrapar a la tortuga.

Manipulación de especie endémica

Según el material difundido, los ocupantes del vehículo habrían intentado llevarse una tortuga bebé, especie propia de la región.

Un ciudadano que presenció el hecho increpó a los involucrados, cuestionando la manipulación del animal.

Agresión al animal

Durante el incidente, se observa que la tortuga es sometida a golpes y pisadas antes de ser tomada por la fuerza.

Finalmente, el animal fue lanzado al balde de una volqueta, según se observa en los registros.

El caso ha generado rechazo entre usuarios, quienes exigen a las autoridades investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables por el posible delito contra la fauna silvestre.