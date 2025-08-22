Un marinero falleció durante un entrenamiento acuático en curso de la Armada del Ecuador

Un tripulante en el grado de marino falleció durante un entrenamiento acuático en Ecuador.

Un marinero falleció en Ecuador mientras realizaba ejercicios como parte de un entrenamiento acuático. Así lo informó la Armada del Ecuador, este viernes 22 de agosto del 2025, por medio de un comunicado.

La muerte del tripulante en el grado de Marinero se produjo a las 14:00 del jueves 21 de agosto, durante la ejecución de habilidades acuáticas en el curso de Comando Anfibio.

De acuerdo con el comunicado de la Fuerza Naval, el lamentable hecho se produjo en el marco de un entrenamiento especializado, en el que el personal se prepara bajo condiciones de riesgo inherentes a la naturaleza de su carrera.

La institución militar dice en su comunicado que los hombres que se forman en la Armada son "conscientes de los desafíos que esta noble tarea implica".

Ante la muerte del marino, la Fuerza Naval sostiene que se activaron los protocolos internos y externos correspondientes. Esto incluye brindar el apoyo necesario a la familia del fallecido y colaborar con las autoridades en el proceso legal respectivo.

La Fuerza Naval pide en su comunicado que este hecho causante de duelo para el país "no sea utilizado de manera irresponsable e irrespetuosa, con fines protervos e inclusive políticos, para lastimar el buen nombre de la institución".