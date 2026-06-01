Marlon Vargas es rescatado luego de que camioneta fue arrastrada por el río Palaví

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue rescatado tras una emergencia vial el domingo 31 de mayo de 2026

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, vivió momentos de tensión durante una visita a territorio de la nacionalidad Awá, en la provincia de Esmeraldas.

La camioneta en la que se movilizaba el líder indígena fue arrastrada por la fuerte corriente del río Palaví, en Esmeraldas, que aumentó su caudal debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

La Conaie informó que el incidente ocurrió mientras Vargas acudió a una jornada trabajo en el territorio ancestral de la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), acompañado por el conductor del vehículo.

Según el reporte de la organización, las precipitaciones de las últimas horas provocaron una repentina crecida del río, lo que generó una situación de emergencia cuando la camioneta fue alcanzada y arrastrada por la fuerza del agua.

Tras el accidente, se activó un operativo de auxilio liderado por la guardia comunitaria, las comunidades Awá y sus dirigentes. Con la intervención de los habitantes del sector, Marlon Vargas y el conductor lograron ser rescatados y puestos a salvo.

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La Conaie señaló que ambos se encuentran en buen estado de salud y reciben el acompañamiento correspondiente tras el incidente.

"Gracias a la rápida y solidaria intervención de la guardia comunitaria, de las comunidades Awá y de sus dirigentes, se activaron de manera inmediata las labores de auxilio y resguardo, permitiendo poner a salvo tanto al presidente Marlon Vargas como al conductor, quienes se encuentran en buen estado de salud y bajo el acompañamiento correspondiente", señaló el movimiento indígena.