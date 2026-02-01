Leonidas Iza gana elecciones y se convierte en el nuevo presidente de la Ecuarunari
En su discurso de posesión Iza llamó a la tolerancia y cambió su tono conflictivo en lo que el denominó "una nueva faceta de nuestra vida".
01 feb 2026 - 13:02
Leonidas Iza llamó a ser "un solo puño" frente a la estigmatización interna tras ganar las elecciones con 650 votos y convertirse en el nuevo presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari).
En su discurso de posesión Iza llamó a la tolerancia y cambió su tono conflictivo en lo que él denominó "una nueva faceta de nuestra vida".
Con sus palabras se desmarcó de la línea dura correísta y llamó a "extender la tolerancia" y vamos a trabajar con base en "el diálogo".
Así, la Ecuarunari eligió a los 10 integrantes de su nuevo Consejo de Gobierno.
El evento se realizó ante las delegaciones de las provincias de la Sierra y marca el inicio de un nuevo ciclo de gestión enfocado en la defensa del territorio, el agua y la autodeterminación de los pueblos.
El dirigente indígena y excandidato presidencial por la Conaie, sostuvo en su alocución que su gestión se enmarcará en la búsqueda de un Estado plurinacional con tres puntos en la agenda.
Defensa Territorial: Ratificación de la oposición a la minería a gran escala en fuentes de agua.
Unidad Organizativa: Fortalecimiento de las estructuras de base y la justicia indígena.
Agenda Social: Exigencia de políticas públicas para el sector agropecuario y el control de precios de insumos básicos.
Desde el Movimiento Indígena este no es solo un cambio de nombres, es la renovación del compromiso histórico de nuestros pueblos, sostuvo la organización.
