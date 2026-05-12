Denuncia del CNE contra dirigentes de la CONAIE fue desestimada por el TCE

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó la denuncia interpuesta por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, contra dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La denuncia del CNE era por supuestas inconsistencias en la rendición de cuentas de la campaña vinculada a la consulta popular del Yasuní, que se realizó en el 2023.

La causa estaba dirigida contra el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, y la responsable económica de la organización, Zenaida Yasacama.

El CNE los acusaba de no subsanar observaciones relacionadas con los informes financieros de la campaña relacionada al Bloque 43 del Yasuní.

Unidad Popular demanda a Diana Atamaint ante el TCE

Sin embargo, tras analizar el caso, el magistrado resolvió rechazar la denuncia planteada por la titular del CNE. El magistrado aseguró, según Primicias, que el organismo electoral no consiguió demostrar de manera fehaciente la existencia de la infracción.

Tras conocerse el fallo, Leonidas Iza aseguró que la decisión ratifica la inocencia de la Conaie y sostuvo que el proceso reflejó un intento de persecución política contra quienes impulsaron la defensa del Yasuní.

“Una vez más queda demostrado el uso de las instituciones del Estado para perseguir y hostigar a quienes defendemos el Yasuní, la democracia y los derechos de los pueblos”, expresó el líder indígena en un comunicado difundido en redes sociales, este martes 12 de mayo de 2026.

"La sentencia ratifica nuestra inocencia y deja en evidencia que nunca existieron fundamentos reales para intentar multarnos, sancionarnos y suspender nuestros derechos de participación política", añadió Iza.