Ambato sin transporte este lunes 1 de junio; estas son las ciudades en las que piden subir el pasaje

El transporte público en Ambato realizó una paralización este lunes 1 de junio de 2026 y exige un incremento de transporte.

El gremio de transporte público de Ambato paralizó el servicio la mañana de este lunes 1 de junio de 2026. Los transportistas exigen un incremento en el costo del pasaje, que lleva congelado 10 años.

Tras el fin de los subsidios estatales, los municipios del país asumieron las competencias para definir si elevan el costo del pasaje o si absorben el impacto económico mediante compensaciones parroquiales y locales.

La ciudadanía se mantiene a la expectativa ante posibles variaciones en sus presupuestos diarios.

A continuación, revisamos cómo se encuentra la situación en las urbes más importantes del país:

Quito definió un alza condicionada para 2027

Tras intensas mesas de diálogo entre el Municipio de Quito y los gremios de transporte, se acordó congelar la tarifa en USD 0,35 durante todo el 2026. El Cabildo capitalino destinará una compensación de alrededor de USD 20 millones para subsidiar la operación hasta fin de año.

Sin embargo, el incremento a USD 0,40 ya está firmado para enero de 2027. Esta medida no será un cheque en blanco; las operadoras deberán cumplir estrictamente con ocho condiciones de calidad, entre las que destacan:

Implementar el Sistema Integrado de Recaudo en un plazo de ocho meses.

Poner en marcha el Sistema de Administración de Flota para monitorear frecuencias y velocidad en tiempo real.

Aprobar una segunda revisión técnica vehicular anual enfocada en la seguridad.

Certificar a los conductores mediante capacitaciones permanentes.

Guayaquil: Polémica por tarifas diferenciadas

En el Puerto Principal la tarifa base se mantiene congelada en USD 0,30 para quienes utilicen el sistema Metrovía portando la tarjeta vinculada de recaudo social La Guayaca.

No obstante, el sector de los transportistas urbanos convencionales continúa presionando por una revisión urgente, colocando sobre la mesa propuestas de tarifas diferenciadas que oscilan entre los USD 0,40 y USD 0,50 bajo la promesa de incorporar climatización en las unidades.

Cuenca: Subsidio municipal frena el incremento directo

El cantón azuayo decidió blindar temporalmente el bolsillo de los usuarios convencionales. El Municipio de Cuenca optó por no incrementar el pasaje, manteniendo la tarifa en USD 0,30.

La diferencia del costo operativo (fijada técnicamente en USD 0,34) será asumida directamente por la alcaldía mediante un subsidio de 0,10 centavos por operador, garantizando la sostenibilidad del servicio sin trasladar el gasto a los ciudadanos.

Loja: Primer cantón en oficializar el alza

La urbe lojana fue la primera en dar luz verde a la modificación tarifaria. El Concejo Cantonal aprobó la reforma a la ordenanza que elevó de manera inmediata el pasaje urbano general de USD 0,30 a USD 0,36.

Por su parte, la tarifa preferencial destinada a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad se fijó en USD 0,18. Las autoridades locales ejecutan operativos para verificar que el cobro paulatino responda a las mejoras básicas de las unidades.