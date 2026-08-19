¿Quiénes eran Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan, la pareja que murió en Kenia?

Fallecen en Kenia el exministro Michele Sensi-Contugi y la diseñadora Stephany Hollihan

Michele Sensi-Contugi fue un empresario y funcionario ecuatoriano-italiano vinculado al entorno del presidente Daniel Noboa.

Durante el gobierno de Noboa ocupó cargos relacionados con la seguridad y la administración pública.

El 21 de abril de 2024, Noboa lo designó como ministro de Gobierno. Sensi-Contugi permaneció en ese cargo hasta agosto de ese año y posteriormente estuvo al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), desde donde estuvo relacionado con asuntos de seguridad nacional.

Su trayectoria empresarial

Antes y durante su paso por el sector público, Sensi-Contugi mantuvo actividades empresariales en Guayaquil.

Estuvo vinculado a compañías como Senco, Sensistudio y Prolab-Biotechnology, relacionadas con la fabricación de productos, comercio y actividades de investigación.

Registros empresariales también muestran la participación de Stephany Hollihan en compañías relacionadas con Sensi Studio.

Sensi-Contugi y Hollihan estaban casados desde mayo del 2008. Documentos societarios registran a ambos como accionistas de una compañía relacionada con Sensi Studio, emprendimiento que posteriormente se convirtió en el principal proyecto profesional de la diseñadora.

Stephany Hollihan, diseñadora ecuatoriana

Stephany Hollihan desarrolló una carrera en el mundo de la moda y fue la fundadora y directora creativa de Sensi Studio, una marca ecuatoriana especializada en accesorios y productos elaborados con materiales y técnicas artesanales.

Hollihan nació y creció en Ecuador y desde niña tuvo una vida vinculada a distintos países. Estudió en internados de Alemania y posteriormente viajó a Europa, donde se acercó al arte y al diseño.

En Milán estudió diseño de moda en el Instituto Marangoni y luego realizó una maestría relacionada con la gestión de marcas.

El origen de Sensi Studio

Después de su formación internacional, Hollihan regresó a Ecuador y decidió desarrollar un proyecto alrededor del sombrero de paja toquilla.

En 2010 creó Sensi Studio, con la intención de llevar productos artesanales ecuatorianos a mercados internacionales.

La marca comenzó con sombreros y posteriormente amplió su propuesta hacia bolsos, accesorios, ropa y otros productos.

Sus piezas llegaron a mercados internacionales y fueron destacadas por publicaciones especializadas como Vogue.

La muerte de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan se conoce mientras se esperan más detalles sobre el accidente ocurrido en Kenia.