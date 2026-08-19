Muere Michele Sensi-Contugi, secretario de Inteligencia, en un accidente de helicóptero

El periodista Carlos Vera informó en redes sociales sobre el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa en Kenia.

Hasta el momento, no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente ni sobre otras posibles víctimas.

Según información internacional, la aeronave, operada por la empresa de safaris Tropic Air, se estrelló en una zona montañosa en las estribaciones del monte Ololokwe.

Sensi-Contugi fue una figura cercana al presidente Daniel Noboa y tuvo varias responsabilidades durante su administración.

En junio de 2026, además, el Gobierno había dispuesto evaluar la necesidad de otorgarle protección estatal a él y a su familia debido a su función al frente del organismo de inteligencia.

Su paso por el Gobierno de Noboa

El empresario fue designado ministro de Gobierno el 21 de abril de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo 231, en reemplazo de Mónica Palencia.

Antes de asumir esa cartera de Estado había ocupado la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Posteriormente, Sensi-Contugi volvió a estar al frente del organismo de inteligencia.

Documentos oficiales de 2025 y 2026 lo identifican como director general del Centro de Inteligencia Estratégica, cargo desde el cual estuvo relacionado con asuntos de seguridad nacional.

Empresario y cercano a Noboa

Además de su trayectoria en el sector público, Sensi-Contugi desarrolló actividades empresariales en Guayaquil.

Fue accionista y gerente general de compañías vinculadas a la fabricación de productos de caucho y plástico, comercio y biotecnología.

Sensi-Contugi también fue identificado como uno de los financistas de la campaña de Daniel Noboa y como parte de su círculo cercano.

La noticia de su muerte en Kenia se conoce mientras se espera información oficial que permita establecer cómo ocurrió el accidente de helicóptero.