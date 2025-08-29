Militares y policías realizaron operativos en dos minas de Ponce Enríquez, en Azuay

Dos detenidos en el operativo de intervención militar y policial en el cantón Ponce Enriquez.

Un operativo en conjunto entre las Fuerza Armadas, la Policía Nacional y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) se realizó para la intervención en las minas Brecha de Oro y Tesorito, ubicadas en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Los militares del Grupo de Artillería N.º 1 'Bolívar' participó en la operación contra la minería ilegal. Fueron detenidos siete hombres. También se decomisaron 300 tacos de nitrato de amonio, 85 estopines armados con cápsula ordinaria, 100 metros de mecha lenta y 173 artefactos explosivos tipo emulnor.

Los detenidos quedaron bajo custodia de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Todos los sospechosos son de nacionalidad ecuatoriana.

Después de la intervención, los militares informaron que seguirán en Camilo Ponce Enríquez para reforzar el control frente a la minería ilegal. Su presencia busca garantizar la seguridad y el respeto al orden jurídico vigente.

El despliegue de los militares tiene como objetivo erradicar la actividad minera no autorizada, apoyando al control estatal y a la protección del entorno natural en esta zona.

Otro operativo realizado en Orellana

Otro operativo contra actividades de minería ilegal se realizó en la parroquia San José de Guayusa, cantón Francisco de Orellana, en Orellana.

Aquí se realizó la destrucción de tres campamentos de minería ilegal y se realizaron tares de inutilización de seis retroexcavadoras.Se decomisaro cinco generadores de luz y aproximadamente 4 900 galones de combustible, así como material y herramientas utilizadas en actividades ilícitas.