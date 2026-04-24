El exasambleísta Montgomery Sánchez fue herido en un ataque armado en El Oro

El exasambleísta ecuatoriano Montgomery Sánchez Ordóñez resultó herido, el jueves 24 de abril de 2026, en un ataque armado en la ciudad de Machala, capital de El Oro, fronteriza con Perú.

El coronel William Albiño, jefe policial de la zona, señaló que el político había salido de un evento junto a familiares cuando fue interceptado por dos hombres que iban en una motocicleta, quienes "realizaron varios disparos y posteriormente huyeron del lugar".

"Tiene dos impactos de bala, uno a la altura de la región lumbar y otro a la altura de la mandíbula", agregó el jefe policial.

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Sánchez Ordóñez es hijo del exprefecto de El Oro Montgomery Sánchez Reyes y, de acuerdo a medios locales, era dirigente del Movimiento Autonómico Regional (MAR 70). Estuvo en la Asamblea Nacional entre 2013 y 2017.

Albiño afirmó que la víctima había sido trasladada a un hospital por sus familiares y que conocía que su estado de salud era estable.

También indicó que el personal de Criminalística acudió al lugar del ataque para recopilar evidencias para determinar las causas del ataque.

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El ataque armado se produjo horas después de que el presidente Daniel Noboa entregó en Machala 230 vehículos para la Policía. El Ejecutivo anunció que estos iban a ser destinados a "potenciar las operaciones de control en todo el territorio nacional".

El Oro es una de las nueve provincias con altos índices de violencia que está bajo un estado de excepción decretado el pasado 2 de abril por el presidente Noboa y que en mayo entrará en un toque de queda nocturno, para intensificar la lucha contra las bandas criminales.