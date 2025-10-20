El Ministerio de Energía aclaró que el precio del gas doméstico se mantiene en 1,65 dólares

El precio del gas de uso doméstico se mantiene en 1,65 dólares por bombona. Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente y Energía, la tarde de este lunes 20 de octubre del 2025.

La Cartera de Estado hizo esta aclaración luego de que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) emitió la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, con la que actualizó las tarifas por tonelada métrica despachada de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a las empresas comercializadoras del país.

Según ARCH, con esa resolución solo se actualizaron las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización del gas. Además, aseguró que “ese valor será cancelado por Petroecuador a las comercializadoras privadas que brindan este servicio a la ciudadanía”.

Por lo tanto la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y el Ministerio de Energía desmintieron los rumores sobre un incremento en el precio y aseguraron que no habrá una afectación al costo final de los tanques de gas de uso doméstico.

Además, las entidades informaron que la actualización de esas tarifas “busca mantener el equilibrio entre todos los actores de la cadena de comercialización, garantizando calidad, cantidad y un precio justo para las familias ecuatorianas”.