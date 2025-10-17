Gobierno: termoeléctrica de gas natural sumará 13.5 megavatios adicionales al sistema eléctrico

El Gobierno nacional informó que el presidente Noboa inauguró la nueva termoeléctrica de gas natural Gasvesubio, ubicada en la provincia de El Oro.

La nueva central aportará 13.5 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional, señaló el Gobierno.

La obra contó con una inversión de USD 9.6 millones y garantizará la estabilidad energética de las familias orenses en plena época de estiaje nacional.

Durante el acto, Maghi Torres una de las beneficiarias del proyecto expresó agradecimiento: "nos da la oportunidad de tener estabilidad en el servicio eléctrico en nuestros hogares. Con esta obra se beneficia todo el pueblo orense”, dijo la ciudadana.

Por su parte Noboa hizo un llamado a los ecuatorianos a mantener el espíritu trabajador, “seguiremos en pie de lucha por el desarrollo del Ecuador, tomando decisiones con visión a futuro”, afirmó el Primer Mandatario.

Estiaje en Ecuador

El estiaje de 2025 comenzó en septiembre, lo que representa un adelanto respecto al período histórico usual.

Este es un período de menor caudal de agua en ríos y embalses, usualmente entre octubre y marzo, que afecta la generación hidroeléctrica.

Se espera que este estiaje no sea tan drástico como el de 2024, en gran parte debido a lluvias más abundantes en los meses previos en la región amazónica, que es donde se encuentra la mayor hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).