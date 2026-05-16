Muere sobrino de alias 'Negro Willy' en la Cárcel del Encuentro

El Ministerio del Interior confirmó a Teleamazonas la muerte de Michael Eduardo Bautista Angulo, sobrino de William Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, líder de la banda criminal Los Tiguerones.

Bautista Angulo cumplía una condena por asesinato que inicialmente debía ejecutar en la cárcel de Esmeraldas. Sin embargo, en noviembre de 2025 fue trasladado junto a otros reos considerados de alta peligrosidad hacia La Cárcel del Encuentro, durante los operativos de reorganización penitenciaria ejecutados por el Gobierno.

El privado de libertad falleció mientras permanecía recluido en La Cárcel del Encuentro, centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Ecuador.

De acuerdo con información preliminar, el recluso habría sufrido una aparente muerte natural, aunque las autoridades realizaron la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Segunda muerte reportada en el último mes

La muerte de Bautista Angulo se convirtió en el segundo fallecimiento reportado dentro de esta prisión en menos de un mes.

El pasado 15 de abril también se confirmó la muerte de Charles Suárez, uno de los condenados por el ataque armado a un canal de televisión en Guayaquil ocurrido en enero de 2024, durante la escalada de violencia criminal en el país.

La Cárcel del Encuentro fue inaugurada como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis carcelaria y combatir a las estructuras del crimen organizado.

En este centro penitenciario permanecen recluidos líderes de bandas criminales, políticos y exfuncionarios procesados por distintos delitos. Desde 2021, las cárceles ecuatorianas han registrado cientos de muertes violentas vinculadas a enfrentamientos entre organizaciones delictivas.