Estos son los requisitos para jubilarse con solo 10 años de aportaciones al IESS

En Ecuador jubilación por vejez debe aplicarse según requisitos de edad y aportaciones.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantiene vigente una modalidad de jubilación por vejez para personas que hayan aportado un mínimo de 10 años. Pero se debe cumplir una serie de requisitos.

Esta opción está dirigida principalmente a adultos mayores que, por distintas circunstancias laborales o económicas, no lograron completar períodos más extensos de aportaciones al IESS.

Según la normativa vigente para acceder a este tipo de jubilación en 2026 los afiliados deben cumplir tres requisitos fundamentales:

Tener 70 años de edad o más.

o más. Alcanzar las 120 imposiciones.

Acreditar al menos 10 años de aportes.

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La entidad recordó que las 120 imposiciones equivalen a 10 años de trabajo formal con aportaciones al sistema de seguridad social. La pensión se entrega desde el mes siguiente a la finalización de la actividad laboral.

Pensión que recibe un jubilado con 10 años de aportación

Las pensiones mínimas y máximas de vejez se establecen de acuerdo con el tiempo de aportación, en proporción del Salario Básico Unificado (SBU), que en 2026 es de 482 dólares.

Por ejemplo, en el caso de una jubilación con 10 años de aportes, el jubilado recibirá aproximadamente el 50% del SBU. Esto quiere decir que:

La pensión mínima mensual será de 241 dólares

La pensión máxima mensual será de 1 205 dólares

La jubilación por vejez es un derecho que tienen los trabajadores que han aportado al Seguro Social durante su vida laboral.