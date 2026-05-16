Ataque armado durante partido de vóley dejó cinco muertos en Montecristi

La noche del viernes 15 de mayo se registró un ataque armado en una cancha de vóley del sector Las Jacautas, en Montecristi, que dejó cinco personas fallecidas y varios heridos.

Según reportó El Universo, hombres armados irrumpieron en el sitio mientras varias personas participaban en un encuentro deportivo y dispararon contra los asistentes con armas de largo alcance.

De acuerdo con la información publicada por Primicias, entre los heridos se encontraba un menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas inicialmente a casas de salud de Manta, donde horas después se confirmó el fallecimiento de otras personas debido a la gravedad de las heridas.

Los fallecidos tendrían entre 21 y 57 años, mientras agentes policiales y unidades de Criminalística realizaron el levantamiento de indicios en la escena del crimen.

Investigan el objetivo del ataque

Medios nacionales señalaron que las autoridades investigan si el atentado estaba dirigido contra una persona específica o si los atacantes dispararon de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en la cancha.

El hecho ocurrió en medio del estado de excepción vigente en varios sectores de Manabí debido al incremento de hechos violentos relacionados con estructuras criminales.