Una persona murió y otra resultó herida tras un derrumbe en la cascada Cóndor Machay

La cascada Cóndor Machay es considerada la más alta del cantón Rumiñahui

Una persona falleció y otra resultó herida tras un derrumbe en la cascada Cóndor Machay, en el cantón Rumiñahui. El hecho ocurrió el sábado 16 de agosto del 2025.

La emergencia fue reportada a las 13:56, a través del ECU 911. Según la alerta, el derrumbe ocurrió cuando había turistas presentes en esta cascada, ubicada en la zona del Valle de los Chillos.

La cascada Cóndor Machay, considerada la más alta del cantón Rumiñahui, tiene 80 metros de altura y es uno de los principales atractivos naturales de la zona.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y de Rumiñahui, así como la Policía Nacional se trasladaron al lugar del hecho para atender la emergencia.

El equipo de socorro comprobaron que el deslizamiento de tierra afectó a los turistas que se encontraban en el lugar.

Los paramédicos brindaron primeros auxilios a la persona que resultó herida. Lograron estabilizarla antes de trasladarla a una casa de salud. Por su parte, personal de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo de la víctima.