Joven de 18 años cayó cerca de 10 metros mientras caminaba en el volcán Rucu Pichincha

Joven de 18 años sufrió una caída de aproximadamente 10 metros mientras caminaba en el Rucu Pichincha

El Cuerpo de Bomberos de Quito rescató la tarde de este sábado, 16 de agosto del 2025, a un joven de 18 años que sufrió una caída de aproximadamente 10 metros mientras caminaba por el volcán Rucu Pichincha.

El incidente se produjo, según los miembros de rescate, en el sector conocido como La Cueva del Oso, en el inactivo volcán ubicado al occidente de Quito.

El momento de la valoración del joven se conoció que el impacto de la caída causó una lesión en su hombro lo que le impedía continuar el camino por sus propios medios.

El equipo de rescate en montaña del Cuerpo de Bomberos se movilizó de inmediato hasta el lugar para atender la emergencia.

A su llegada los rescatistas estabilizaron al joven herido, y le brindaron atención prehospitalaria para luego trasladarlo a un lugar seguro, desde donde fue llevado a una casa de salud.

Medidas de protección en el montañismo

El Cuerpo de Bomberos recordó que la montaña es maravillosa, pero también desafiante, y cada paso requiere preparación y cuidado.

Por ello dio las siguientes medidas de seguridad si se va a realizar actividades al aire libre: