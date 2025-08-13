¡Tragedia en Cañar! Tres niños murieron ahogados en un pozo en una comunidad de Azogues

Los Bomberos acudieron a recuperar los cuerpos de los tres menores que murieron ahogados en un pozo en Azogues.

¡Conmoción en Cañar! En la comunidad de San Miguel de Porotos, en Azogues fueron hallados los cuerpos sin vida de tres niños, de entre 5 y 8 años de edad, en un pozo de agua utilizado para el riego.

La emergencia se reportó al ECU-911 a las 13:38 del miércoles 13 de agosto de 2025, desde el sector de Jatumpamba. Al lugar se movilizaron ambulancias del Ministerio de Salud, unidades del Cuerpo de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional.

José Espinoza, miembro del Cuerpo de Bomberos de Azogues, detalló que al llegar encontraron los cuerpos de dos menores, de 7 y 8 años, flotando en el agua.

Mientras que el tercer menor, de 5 años, estaba sumergido en una zona más profunda del pozo. Un rescatista tuvo que sumergirse en el pozo para recuperar el cuerpo.

El pozo se encontraba en la parte trasera de una vivienda de la comunidad y era empleado para irrigar cultivos. Las autoridades han dispuesto la realización de las autopsias para establecer la causa de las muertes. El hecho se investiga.