Un muerto y dos heridos por volcamiento de un camión en Otavalo

Un camión perdió pista y se volcó en la vía a Otavalo la mañana de este lunes 19 de enero del 2026.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 en la vía Panamericana, a la altura del sector San Pablo, en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura. El hecho involucró a un vehículo de transporte de carga, que perdió pista y se volcó.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que la alerta ingresó a la central de emergencias a las 08:24, lo que permitió activar de forma inmediata los protocolos de atención y coordinar la movilización de equipos de primera respuesta.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y la empresa eléctrica Emelnorte, para atender la emergencia y asegurar la zona.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, en el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que dos personas resultaron heridas. Los heridos fueron estabilizados y trasladados a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las normas de tránsito y mantener una conducción responsable, con el fin de reducir el riesgo de siniestros en las vías del país.