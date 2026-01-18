Heridos por un siniestro entre un tanquero y un bus en Quito este domingo 18 de enero del 2026

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 18 de enero del 2026 entre un bus y un tanquero, en el sector de Amaguaña, en Quito. Según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos de Quito fueron atendidas ocho personas en el lugar del siniestro. El siniestro ocurrió sobre la carretera E35 en el sector de Uyumbicho.

También los Bomberos detallaron que "equipo especializado en rescate liberó al conductor que quedó atrapado en la cabina del tanquero que transportaba leche". Para atender la emergencia se restringió la circulación vehicular en ambos sentidos de la vía.

El ECU911 también reportó la atención de la emergencia. "Desde la Coordinación Zonal 2-9 se coordina de manera oportuna la atención de esta emergencia con unidades de primera respuesta: Cuerpo de Bombero Mejía, Cruz Roja y del IESS.