La FIFA 'no lo controla todo', afirma Infantino sobre el rechazo de visas para el Mundial
El presidente de la FIFA habló sobre las dificultades migratorias que podrían enfrentar algunos aficionados para asistir al torneo.
Infantino: “La FIFA no controla todo” sobre visas mundialistas
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Actualizado:
10 jun 2026 - 14:51
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el organismo “no lo controla todo” al referirse a posibles rechazos de visas para aficionados que buscan ingresar a países sede del Mundial 2026.
Las declaraciones fueron realizadas en México durante actividades previas al inicio de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.
Preocupación por restricciones migratorias
Las dudas sobre el acceso de hinchas al torneo crecieron debido a las estrictas políticas migratorias y requisitos de ingreso, especialmente en Estados Unidos.
Infantino reconoció que existen temas que dependen directamente de las autoridades de cada país y no de la FIFA.
FIFA mantiene coordinación con gobiernos
Aunque evitó profundizar sobre casos específicos, Infantino señaló que la FIFA mantiene diálogo con los gobiernos anfitriones para facilitar la llegada de delegaciones y aficionados.
El tema migratorio se convirtió en uno de los debates alrededor de esta edición del Mundial, que espera movilizar a millones de personas.
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