Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Belfast se prepara para nuevos incidentes tras disturbios antiinmigración

Las autoridades de Belfast reforzaron la seguridad luego de incendios, ataques y bloqueos registrados tras una agresión con arma blanca.

Belfast refuerza seguridad ante nuevos disturbios

AFP

Autor

Belfast, Reino Unido. AFP

Actualizado:

10 jun 2026 - 14:37

Unirse a Whatsapp

Con escuelas cerradas, autobuses y trenes paralizados, Belfast teme este miércoles nuevos incidentes después de los disturbios antiinmigración en la capital norirlandesa desatados por el ataque con arma blanca de un refugiado sudanés contra un hombre.

La víctima de esta agresión ocurrida el lunes, un hombre de unos cuarenta años, identificado como Stephen Ogilvy, perdió un ojo y fue hospitalizado.

Mientras la policía de Belfast prevé nuevos disturbios la noche del miércoles en la capital irlandesa, lo que ha hecho reforzar su presencia en la ciudad, la familia de la víctima lanzó un llamamiento a la calma.

En un video ampliamente compartido en redes se ve al agresor sentado sobre un hombre que yace en el suelo, ensangrentado, mientras lo acuchilla.

Cientos de personas, algunas con los rostros cubiertos, se congregaron el martes por la noche en distintos puntos de Belfast en unas protestas que terminaron con autobuses, vehículos y viviendas incendiadas.

"Lanzaron cócteles molotov" y "de repente el fuego se propagó", afirmó Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años que vive en uno de los barrios afectados.

"Empezó a salir humo del edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos"

Te puede interesar