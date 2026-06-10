Belfast se prepara para nuevos incidentes tras disturbios antiinmigración

Con escuelas cerradas, autobuses y trenes paralizados, Belfast teme este miércoles nuevos incidentes después de los disturbios antiinmigración en la capital norirlandesa desatados por el ataque con arma blanca de un refugiado sudanés contra un hombre.

La víctima de esta agresión ocurrida el lunes, un hombre de unos cuarenta años, identificado como Stephen Ogilvy, perdió un ojo y fue hospitalizado.

Mientras la policía de Belfast prevé nuevos disturbios la noche del miércoles en la capital irlandesa, lo que ha hecho reforzar su presencia en la ciudad, la familia de la víctima lanzó un llamamiento a la calma.

En un video ampliamente compartido en redes se ve al agresor sentado sobre un hombre que yace en el suelo, ensangrentado, mientras lo acuchilla.

Cientos de personas, algunas con los rostros cubiertos, se congregaron el martes por la noche en distintos puntos de Belfast en unas protestas que terminaron con autobuses, vehículos y viviendas incendiadas.

"Lanzaron cócteles molotov" y "de repente el fuego se propagó", afirmó Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años que vive en uno de los barrios afectados.

"Empezó a salir humo del edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos"