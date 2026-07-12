Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la vía a la Costa, en Guayaquil

Un siniestro de tránsito en Vía a la Costa dejó dos muertos y tres heridos.

Dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este domingo 12 de julio de 2026 en el kilómetro 23 de la vía a la Costa, en sentido hacia la Costa, antes del peaje, en Guayaquil.

La emergencia fue atendida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), que movilizó una unidad de rescate, dos ambulancias y dos unidades de combate.

Según informó la institución, al llegar al sitio los equipos de rescate encontraron a dos personas atrapadas dentro de uno de los vehículos involucrados. Tras las labores de extracción, ambas fueron confirmadas sin signos vitales.

Además, tres personas resultaron heridas. Un menor de edad y un adulto fueron trasladados en ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a una casa de salud, mientras que una tercera persona fue llevada por una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Como parte de la atención de la emergencia, personal de la Compañía de Psicólogos del BCBG brindó contención emocional y primeros auxilios psicológicos a los familiares y personas afectadas que permanecían en el lugar.

Las autoridades no han informado las causas del accidente ni la identidad de las víctimas. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.