Liga de Quito empató con Libertad y dejó escapar puntos por la fecha 18 de la LigaPro

Liga de Quito empató con Libertad este domingo 12 de julio del 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito volvió a dejar puntos en el estadio Rodrigo Paz Delgado tras empatar 0-0 con Libertad este domingo 12 de julio de 2026, en un partido correspondiente a la fecha 18 de la LigaPro.

El conjunto dirigido por Tiago Nunes dominó gran parte del compromiso, pero no encontró la fórmula para romper el orden defensivo del equipo lojano, que sumó un punto en una de las plazas más complicadas del campeonato.

Dos goles anulados marcaron el partido

Liga tomó la iniciativa desde los primeros minutos y manejó la posesión del balón. Sin embargo, sus ataques carecieron de precisión en los metros finales y las ocasiones más claras terminaron invalidadas.

La primera polémica llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Deyverson envió el balón al fondo de las redes. No obstante, tras la revisión correspondiente, el tanto fue anulado por un fuera de juego previo de Janner Corozo.

Más adelante, el conjunto albo volvió a celebrar otro gol, pero nuevamente la acción fue invalidada por posición adelantada.

Pese al dominio territorial, los locales no lograron transformar ese control en oportunidades claras para vencer al arquero David Cabezas.

Otro de los momentos más discutidos ocurrió en la primera parte del encuentro. El árbitro fue llamado por el VAR para revisar una acción en la que Luis Segovia detuvo con la mano un avance prometedor de Libertad.

Tras observar las imágenes en el monitor, el juez decidió mantener su decisión inicial y no mostró la tarjeta roja al defensor albo, una resolución que generó reclamos por parte del conjunto lojano.

Liga sigue cediendo terreno en la pelea por la LigaPro

Con este resultado, Liga de Quito volvió a dejar escapar puntos en condición de local y continúa sin consolidar una racha positiva tras la reanudación del torneo.

El empate mantiene a los universitarios en la parte alta de la tabla, aunque pierde terreno en la lucha por alcanzar al líder del campeonato.

Por su parte, Libertad rescató una unidad en Quito gracias a un planteamiento defensivo ordenado y sumó un punto valioso en su objetivo de alejarse de los últimos lugares de la clasificación.