Mujer de 41 años muere durante una emergencia en el volcán Cayambe

Cerca de 10 rescatistas se movilizaron al volcán Cayambe, donde una mujer de 41 años fue localizada signos sin vitales durante una emergencia de montaña.

Una mujer de 41 años fue localizada sin vida este domingo 27 de septiembre durante una emergencia de montaña en el volcán Cayambe, en Pichincha.

El ECU 911 Quito recibió la alerta a las 11:26 y coordinó la movilización de organismos de respuesta hacia la zona. Entre las instituciones que participaron estuvieron el Cuerpo de Bomberos de Cayambe, la Policía Nacional y Gestión de Riesgos.

Cerca de 10 rescatistas se movilizaron

Aproximadamente 10 rescatistas avanzaron hacia el punto de la emergencia con equipos especializados para operaciones de alta montaña.

Cuando los equipos lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba la mujer, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Después se activaron los procedimientos correspondientes con las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué provocó la emergencia ni las circunstancias exactas de la muerte. Tampoco se ha difundido la identidad de la víctima.

Las autoridades tampoco han precisado el punto exacto del volcán en el que fue localizada la mujer. La información disponible se mantiene como parte del informe inicial de la emergencia.