Quito: Rescatan a 17 personas, incluidos 12 niños, tras extraviarse en la montaña

Una excursión terminó en una operación de búsqueda y rescate en Quito.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 26 de septiembre de 2026, cuando el grupo recorría la Zona de Protección Belisario.

Mientras descendían por la montaña, tomaron un camino entre la vegetación y posteriormente ya no pudieron identificar cómo continuar.

Los equipos de rescate iniciaron una búsqueda en la zona y tras un barrido del lugar lograron localizar al grupo en un sector de difícil acceso entre el Teleférico y Rumiloma.

Una adolescente resultó herida

Durante la atención, una adolescente de 16 años fue evaluada por un trauma en el tobillo izquierdo.

La menor recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada a una casa de salud para continuar con su atención.

El resto de los integrantes del grupo se encontraba estable.

En total, participaron 21 efectivos y seis vehículos, que acompañaron a las personas durante el descenso hasta un punto seguro.

Rescate de un grupo de personas en zona montañosa de Quito Bomberos de Quito Rescate de un grupo de personas en zona montañosa de Quito Bomberos de Quito Rescate de un grupo de personas en zona montañosa de Quito Bomberos de Quito Rescate de un grupo de personas en zona montañosa de Quito Bomberos de Quito

Recomendaciones para hacer excursiones

Los equipos de emergencia recomendaron planificar previamente el recorrido y realizar este tipo de actividades acompañados por un guía que conozca la zona.

También aconsejaron comenzar las caminatas durante la mañana para contar con suficiente tiempo antes de que oscurezca.

Otra recomendación es no abandonar los senderos establecidos ni tomar caminos que no formen parte de la ruta planificada.

Cuando participan niños, el grupo debe mantenerse unido y bajo supervisión permanente para evitar que alguien se separe durante el recorrido.