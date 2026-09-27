Hombre de 65 años es rescatado tras extraviarse en el Pasochoa

Un hombre de 65 años fue localizado en el Pasochoa tras una búsqueda nocturna en la que participaron rescatistas, drones y un binomio canino.

Un hombre de 65 años fue localizado y puesto a salvo luego de extraviarse durante una caminata en el Pasochoa , según información difundida por los equipos de emergencia que participaron en el operativo.

La alerta ingresó cerca de las 23:00 del sábado. Desde ese momento se desplegaron equipos de búsqueda que trabajaron durante la noche y continuaron las labores durante la mañana.

Drones y bastones participarán en la búsqueda

Durante el operativo se utilizaron aeronaves no tripuladas con reconocimiento óptico y térmico, mientras los rescatistas avanzaban por tierra. También participó un binomio canino encargado de rastrear y verificar el área.

La mañana de este domingo, Furbo, junto con su guía, logró ubicar al hombre.

Al momento de ser encontrado, la persona se encontraba estable. Posteriormente recibió asistencia y fue evacuada para recibir atención prehospitalaria por parte de paramédicos.

El hombre de 65 años fue localizado estable en el Pasochoa y evacuado para recibir atención prehospitalaria tras permanecer extraviado durante una caminata. Bomberos Quito.

12 efectivos participaron en el operativo

En las tareas de búsqueda participarán 12 efectivos, además de personal de Bomberos Mejía, Policía Nacional y guías de la Reserva Pasochoa.

Las autoridades recomiendan a quienes realizan actividades en montaña iniciar sus recorridos durante la mañana y mantenerse siempre dentro de los senderos establecidos.