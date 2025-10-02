El Municipio de Daule desmiente cortes de luz de 48 horas por obras de mantenimiento

El Municipio de Daule, a través de un comunicado, negó este jueves 2 de octubre del 2025 que se cortará el servicio eléctrico o de agua potable en la parroquia La Aurora la próxima semana. La aclaración la hizo la misma municipalidad luego de que se publicó un posteo en su Facebook, pero luego fue eliminado.

La Alcaldía se pronunció en otro comunicado y allí aclaró que se tiene previsto el mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta que provee agua potable al cantón. Sin embargo, esas instalaciones cuentan con un sistema de generación propio "que garantiza su funcionamiento permanente".

"Se descarta cualquier interrupción en el suministro eléctrico en las urbanizaciones y otros sectores de La Aurora", se puede leer en el comunicado publicado por el Municipio.

La planta potabilizadora de agua comenzó a operar el 1 de julio de 2025. Su puesta en marcha ya generó interrupciones en la provisión del líquido vital a finales de ese mes.