Toque de queda: Gobierno asegura que no se extenderá

John Reimberg destaca que toque de queda no se extenderá

Que el toque de queda no se va a extender y que continuará tal como estaba previsto, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg.

Aseguró que la medida finalizará el próximo 18 de mayo de 2026.

“El toque de queda no se va a extender. No hay ningún cambio”, señaló Reimberg.

La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa. Entró en vigencia el 3 de mayo y rige de 23:00 a 05:00, en nueve provincias y cuatro cantones del país.

Resultados de la primera semana del toque de queda

Entre el 3 y el 10 de mayo de 2026, la Policía realizó diferentes operativos con el objetivo de "combatir estructuras delictivas y reducir la actividad criminal".

Según la información, la fuerza pública reportó 1 735 personas aprehendidas a nivel nacional.

Cerca de 600 ciudadanos fueron detenidos por delitos relacionados con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, porte y tenencia de armas de fuego, extorsión y otros delitos.

Además, 412 individuos fueron identificados como presuntos integrantes de estructuras criminales.

También, de acuerdo con la información, se efectuaron 221 allanamientos. Se decomisaron 213 armas de fuego y aproximadamente 1,7 toneladas de droga.