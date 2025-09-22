Lluvia e inundaciones en varios sectores del norte de Quito este lunes 22 de septiembre del 2025

En la avenida 12 de Octubre se registró acumulación de agua y fueron evacuadas personas de un vehículo

Este lunes 22 de septiembre del 2025, desde el ECU 911, se reportó que a través de los sistemas de videovigilancia se registró una fuerte lluvias en varios sectores del norte de Quito. También rayos, truenos y relámpagos se reportaron a través de las redes sociales.

Según el sistema del ECU911 se recibieron ocho llamadas por inundaciones en los siguientes sectores: Centro Histórico, Itchimbía, La Alameda, El Ejido, Tumbaco. Unidades de los Bomberos y del Municipio se desplazaron hasta las zonas de las inundaciones.

Por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito también se atendieron emergencias. La entidad informó que en el intercambiador de la 12 de Octubre y Patria fueron evacuados cuatro adultos y un menor de edad que quedaron atrapados dentro de un vehículo por la acumulación de agua en el sector.

"Al momento, nuestro equipo realiza labores de limpieza de sumideros para facilitar el drenaje. La vía sentido sur - norte se encuentra cerrada. Toma precauciones", detallaron en sus redes los Bomberos.

En varias zonas se reportó el corte de luz

Después de un par de minutos del fuerte aguacero registrado en Quito en varias zonas de Quito se reportó el corte de luz. Por ejemplo, a través de las redes sociales de la Empresa Eléctrica Quito se reportó cortes en Tumbaco, en la intersección de las calles Pío Jaramillo e Isaac Barrera, en el norte.

Byron Montalvo, un usuario de la red social X informó que en esta última zona se registró la caída de un rayo que dejó sin el fluido eléctrico en la capital.

Según el reporte inicial de la Empresa hay cortes en San Juan de Calderón, una parte de Carapungo, Tumbaco, Cumbayá, Lumbisí, Guayllabamba, entre otros.