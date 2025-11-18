Municipio de Guayaquil debate sobre la tasa de recolección de basura sin aumentar los costos

El Municipio de Guayaquil comenzó con el análisis de la ordenanza que regulará la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en el Puerto Principal. Una vez que el Gobierno prohibió el cobro de las tasas en las planillas de la luz eléctrica, el tema entró a trámite. En un primer debate, el Concejo aprobó una reforma que no representará un alza del costo.

Los concejales explicaron que se trata de una actualización impulsada por disposiciones del Gobierno, que no implica una variación en el valor que pagan los contribuyentes. Por lo pronto, el Municipio seguirá asumiendo el déficit que genera este rubro.

“No hay incremento en la tarifa de la tasa de recolección de basura. Lo repito con total claridad: no sube la tasa, y el Municipio seguirá compensando el déficit histórico que esta tasa ha tenido desde su creación”, dijo la concejala Emily Vera.

En el debate de la ordenanza se analizaron los documentos anexos como el de la Contraloría General del Estado. Esta entidad pidió desde 2023 que el Municipio actualizara el marco legal de la TRB.

La entidad observó que la normativa vigente no establecía plazos de cobro, no definía el proceso precoactivo y no actualizaba los convenios con los agentes encargados de recaudar la tasa, principalmente Interagua.

El proyecto que se debatió establece que los ciudadanos deberán pagar la Tasa para la Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos de forma mensual.

El pago deberá realizarse una vez que los agentes de percepción emitan la planilla correspondiente al periodo por los servicios prestados. Si el contribuyente no paga dentro del plazo indicado, deberá cancelar el interés de mora respectivo, conforme al Código Tributario, contado desde el día siguiente al vencimiento señalado en la planilla.