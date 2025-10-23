Quito: Municipio usará recursos de Movilidad y Obras Públicas en lugar de la tasa de la basura

La Empresa de Aseo de Quito gestionará recursos de otro lado por la recaudación de la basura.

Los recursos para mantener la recolección de basura en Quito saldrán de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas. Habrá un plan de contingencia que se aplicará durante ocho meses hasta encontrar una nueva vía de cobro de la tasa de recolección de basura. Después de ocho meses se espera encontrar un mecanismo de cobro.

Según Fidel Chamba, de la Comisión de Presupuesto del Distrito Metropolitano, se optó por el uso de los recursos de la Empresa de Movilidad porque ha tenido una baja ejecución. Solo se ha ejecutado el 43% de 133 millones de dólares.

“Estas empresas que no han ejecutado deberán aportar con los 9 millones de dólares para el mes de noviembre y diciembre. No es necesario sacar gente del sector público ni dejar de hacer obras cuando hay empresas que no han ejecutado el presupuesto”, dijo Chamba.

Está previsto que en los próximos días se comience con el traspaso a través de las transferencias. La recaudación a través de la Empresa de Agua Potable también será la medida para comenzar a cobrar después de una actualización.

De igual manera, el cobro del servicio será retroactivo por los meses que no se pueda cobrar, mientras se canaliza la nueva vía de cobro. En Quito se recaudaba 72 millones de dólares a través de las planillas de luz.