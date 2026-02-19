Un niño, de ocho años, falleció tras un deslizamiento de tierra en Zumbahua, Cotopaxi

Las autoridades entregaron kits de asitencia humanitaria para la familia damnificada.

Un niño, de ocho años, perdió la vida luego de un deslizamiento de tierra registrado en el sector de Zumbahua, en Cotopaxi, como consecuencia de las intensas lluvias que han afectado la zona.

Según el gobernador de esa provincia, Nelson Sánchez, el movimiento de tierra provocó el colapso de una pared de la vivienda donde se encontraba el menor junto a su hermano.

El material ingresó al inmueble y sepultó al niño. El otro menor logró salvarse porque estaba junto a un armario, que actuó como una barrera y evitó que fuera alcanzado por el derrumbe.

Tras la emergencia, equipos de distintas instituciones acudieron al sitio para atender a la familia afectada y coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

En total, siete integrantes del hogar resultaron perjudicados y fueron trasladados a casas de acogida temporales. Además, se activaron bonos de contingencia para cubrir necesidades inmediatas.

El coordinador Zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Fausto Hidalgo, informó que tras la inspección técnica se determinó que la vivienda quedó inhabitable.

"La vivienda no tiene condiciones habitables, pues se encuentra junto a una pendiente que está bastante saturada de agua", indicó el funcionario.