Fenómeno El Niño: Riesgos entrega lineamientos a municipios y pone plazo para planes de acción

Municipios adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención de riesgos por El Niño

El Gobierno Nacional entregó este miércoles 27 de mayo del 2026 los lineamientos obligatorios para que municipios y prefecturas presenten planes de acción frente al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida incluye reportes mensuales, protocolos de evacuación y mecanismos de apoyo para los cantones que no tengan recursos suficientes.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aprobó la Resolución Nro. SNGR-126-2026 con nuevas disposiciones para enfrentar los posibles efectos del evento climático de El Niño 2026-2027 en Ecuador.

El documento establece obligaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) con el objetivo de fortalecer la prevención y respuesta ante inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura.

Municipios y prefecturas deberán entregar planes de acción

La normativa dispone que los GAD provinciales y cantonales presenten sus planes de acción en un plazo de 30 días desde el 23 de mayo de 2026.

Estos documentos deberán ser enviados a las coordinaciones zonales de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos e incluir medidas de prevención, mitigación y respuesta frente a posibles emergencias.

Además, los gobiernos locales tendrán que entregar informes mensuales sobre el avance de las acciones implementadas.

También, deberán coordinar protocolos para evacuaciones preventivas, movilización de recursos y protección de la población en zonas con riesgo de inundaciones o movimientos en masa.

La resolución también recuerda que los municipios son responsables de controlar construcciones y aplicar normas de prevención de riesgos en sus territorios.

Entre las obligaciones consta la identificación de zonas vulnerables y la posible reubicación de asentamientos ubicados en áreas de alto riesgo.

Gobierno activará apoyo subsidiario para cantones sin recursos

El documento establece que los municipios que no tengan capacidad técnica o financiera podrán solicitar apoyo a instancias provinciales o nacionales bajo el principio de descentralización subsidiaria.

Este mecanismo se activará cuando los gobiernos locales demuestren que no pueden enfrentar solos una emergencia o cuando el evento supere su capacidad de respuesta.

La ayuda podrá incluir asistencia técnica, financiera y operativa. Sin embargo, la resolución aclara que recibir apoyo estatal no elimina la responsabilidad directa de las autoridades locales sobre la gestión de riesgos y la rendición de cuentas en sus territorios.

Las autoridades locales también podrán declarar estados de emergencia con base en informes técnicos y decisiones de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).

En casos de mayor impacto, se podrá emitir una declaratoria de desastre para formalizar la necesidad de apoyo de niveles superiores del Estado.