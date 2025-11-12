Noboa confirma la entrega de bono 'Legado de Honor' a policías y militares de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó, este mércoles 12 de noviembre del 2025, que se entregó el bono 'Legado de Honor' a los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

El anuncio lo realizó en su cuenta de X con un corto mensaje a cuatro dìas de la consulta popular y referéndum. "Este es un Ecuador que cumple con hechos. Lo que hace meses prometimos hoy es una realidad para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", señaló.

El Primer Mandatario señaló que el monto de 507, 60 dólares fue acreditado "en reconocimiento al riesgo que asumen día a día al poner sus vidas en la primera línea".

"A pesar de las voces que buscan confundir, este Gobierno los ha respaldado y no dejará de hacerlo. Cuentan con la gratitud de todo un país". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

El bono 'Legado de Honor' se anunció con los Decretos Ejecutivos 584 y 585, en marzo del 2025. Esta compensaciòn económica solo se entregará una vez para militares y policías en servicio activo.

Este pago Eforma parte del denominado 'Plan Legado de Honor', el cual busca reconocer la labor de los más de 100 000 hombres y mujeres que se desempeñan como militares y policías del Ecuador a través de incentivos, segùn detalló el Gobierno.