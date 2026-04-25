Estas son las 10 carreras universitarias mejor pagadas en Ecuador en 2026

Existen carreras universitarias con las que se puede persibir un mayor ingreso mensual

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes para los jóvenes en Ecuador. El acceso al empleo y mejores ingresos se han convertido en prioridades.

Según datos del Ministerio del Trabajo, entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 215 000 contratos laborales en el país, de los cuales más del 50% corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años.

La Universidad Internacional SEK, la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de las Américas y Universidad Internacional del Ecuador realizaron un análisis de cuáles son las carreras mejor remuneradas en el país.

Los salarios dependen de diferentes variables como la formación profesional, la especialización o la experiencia. Sin embargo hay áreas como tecnología, salud e ingeniería que tienen los ingresos más altos.

Estas son las 10 carreras mejor pagadas en Ecuador en 2026