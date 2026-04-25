Estas son las 10 carreras universitarias mejor pagadas en Ecuador en 2026
Cuatro universidades realizaron un análisis de cuáles son las carreras mejor remuneradas en Ecuador en 2026.
Existen carreras universitarias con las que se puede persibir un mayor ingreso mensual
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Fecha de publicación
25 abr 2026 - 08:00
Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes para los jóvenes en Ecuador. El acceso al empleo y mejores ingresos se han convertido en prioridades.
Según datos del Ministerio del Trabajo, entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 215 000 contratos laborales en el país, de los cuales más del 50% corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años.
La Universidad Internacional SEK, la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de las Américas y Universidad Internacional del Ecuador realizaron un análisis de cuáles son las carreras mejor remuneradas en el país.
Los salarios dependen de diferentes variables como la formación profesional, la especialización o la experiencia. Sin embargo hay áreas como tecnología, salud e ingeniería que tienen los ingresos más altos.
Estas son las 10 carreras mejor pagadas en Ecuador en 2026
- Medicina y Cirugía: Lidera el ranking, con ingresos que pueden alcanzar los 48 000 dólares anuales, unos 4 000 dólares mensuales.
- Ingeniería Química: Salarios entre 1 500 y 5 000 dólares mensuales, con promedios de 36 000 dólares al año.
- Ingeniería Mecánica: Remuneraciones desde 2 500 dólares mensuales, con alta demanda en el sector industrial.
- Ingeniería del Petróleo: Ingresos aproximados de 2 200 al mes, 26 400 dólares anuales.
- Ingeniería de Sistemas: Sueldos desde 1 919 dólares mensuales, impulsados por el crecimiento tecnológico.
- Ingeniería Civil: Ingresos entre 23 000 y 35 200 dólares anuales.
- Contabilidad y Finanzas: Promedios de hasta 31 800 al año, con fuerte presencia en el sector empresarial.
- Matemáticas: Remuneraciones de hasta 20 400 dólares anuales, con campo en diversas industrias.
- Derecho: Ingresos que rondan los 20 100 anuales, dependiendo de la especialización.
- Docencia universitaria: Puede alcanzar cerca de 19 765 al año, aunque requiere estudios de posgrado.
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