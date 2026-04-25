El "santuario" de ranas que busca frenar su extinción y el tráfico ilegal en Ecuador

Ecuador alberga 709 especies de ranas, de las cuales más de 400 están amenazadas.

En el valle de Los Chillos, a las afueras de Quito, el croar de decenas de ranas acompaña el recorrido por Wikiri Sapoparque.

El espacio está impulsado por el centro de investigación Jambatu y se ha convertido en uno de los principales refugios en Ecuador para especies amenazadas de anfibios.

En un país considerado como uno de los más ricos del mundo en concentración de diversidad de ranas, la supervivencia de muchas de ellas a veces pende de un hilo por factores como el extractivismo o la crisis climática.

Cientos de especies de ranas están amenazadas

"Nos encantaría que nuestro trabajo no fuera necesario, pero no es el caso. Más ahora con la minería o el cambio climático", señala Mateo Reyes, investigador del Centro Jambatu y guía del parque.

Ecuador alberga 709 especies, de las cuales más de 400 están amenazadas o en peligro de extinción, según Reyes.

Wikiri Sapoparque nació como la rama educativa del centro de investigación. "Está creado para involucrar a la ciudadanía", explica la coordinadora de investigación, Andrea Terán.

Los peligros del tráfico ilegal de ranas

La experta subraya que la conservación es un reto "muy complejo" en un país "sapodiverso", con el mayor número de especies por unidad de área.

El parque alberga unas 70 clases de ranas, de las cuales 35 forman parte de programas de investigación y conservación en laboratorio.

Algunas de ellas se comercializan en el mercado legal internacional como mascotas para ofrecer una alternativa al tráfico ilegal de anfibios.

El tráfico ilegal constituye una de las principales amenazas para muchas especies, no solo por la extracción masiva de individuos de sus hábitats naturales, sino también por la propagación de enfermedades.