Laura Pausini cantó en Quito con poncho de lana y sombrero de paja toquilla

El concierto de Laura Pausini en Ecuador, realizado el viernes 24 de abril de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito, fue un espectáculo que formó parte de su gira Yo Canto World Tour 2026.

El show inició con la canción 'Yo canto', con la artista apareciendo detrás de un holograma.

El espectáculo fue un viaje musical de tres horas, donde Pausini demostró una voz impecable y una fuerte conexión emocional con el público, cerrando con un emotivo "Te amo, Quito".

La artista lució vestimenta característica de Quito

Entre los momentos más sentimentales estuvo la interpretación de 'En cambio no', que conmovió a los asistentes.

Para el cierre del concierto, la cantante vistió un poncho de lana y un sombrero de paja toquilla, rindiendo homenaje a la cultura ecuatoriana.

Además, interpretó la versión de 'Mariposa Tecknicolor' de Fito Páez, tema incluido en su proyecto Yo Canto 2.