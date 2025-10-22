Daniel Noboa anuncia nuevos precios del diésel en Ecuador tras cese del paro de la Conaie

El precio del diésel subió un dólar por galón luego de la eliminación del subsidio.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció nuevos precios del diésel luego del fin del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) comunicado este miércoles 22 de octubre de 2025.

A través de una publicación de X, Noboa adelantó que para que el sector productivo y el transporte planifiquen con certeza y sepan que el diésel bajará".

De esta manera anunció que el galón de diésel cambiará de precio de la siguiente manera:

USD 2,78 desde el 15 de diciembre de 2025

desde el 15 de de 2025 USD 2,70 desde el 15 de febrero de 2026

"Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares", añadió Noboa.

Actualmente el galón de diésel se vende en Ecuador en USD 2,80, luego de la eliminación del subsidio que provocó una convocatoria al paro que duró 31 días.

Este anuncio se hace luego de unas horas de que Marlon Vargas, presidente de la Conaie, anunciara el cese del paro en contra del fin del subsidio.