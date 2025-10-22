Marlon Vargas anunció el fin del paro de la Conaie este miércoles 22 de octubre del 2025

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, anunció el fin del paro en todo el Ecuador.

"Exigimos al presidente Daniel Noboa desmilitarizar nuestras comunidades, liberar a los detenidos y reparar a las familias de las víctimas", dijo Vargas en un video donde anunciaba el fin de las movilizaciones.

El dirigente confirmó así el despeje de las vías y el repliegue a los territorios este miércoles 22 de octubre.

El líder de la Conaie señaló en su video que tras la jornada de manifestaciones que este miércoles cumplió 31 días en diferentes provincias del país, y que dejaron un saldo de "tres fallecidos y decenas de heridos", tanto comuneros indígenas como miembros de la fuerza pública, el movimiento ha "tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del paro".

Esta decisión implica el despeje de las vías y el repliegue de las comunidades a los territorios" para proteger la vida de nuestro pueblo", dijo Vargas.

Su alocución enfatiza que la "lucha no termina" y llamó nuevamente a mantener asambleas territoriales permanentes, donde se tomarán decisiones en el marco de sus exigencias al Gobierno.