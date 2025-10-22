Indígenas de Cotacachi no apoyan decisión de la Conaie del fin del paro y convocan a marcha

El movimiento indígena y campesino de Cotacachi se negó a cesar el paro.

El movimiento indígena y campesino de Cotacachi se negó a apoyar el anuncio del cese del paro de la Conaie heho este miércoles 22 de octubre de 2025 por su presidente, Marlon Vargas.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) anunció que no dará su brazo a torcer y seguirán en "resistencia".

"La lucha se mantiene (...) en memoria de nuestras personas caídas tenemos que permanecer firmes", dijo una de las dirigentes.

La Unorcac convocó a una marcha por la dignidad para el jueves 23 de octubre de 2025. La dirigencia dispuso a los comuneros que se presenten con sus trajes típicos.

"A pesar de que nos esté minimizando el gobierno, aquí estamos la población de hombre y mujeres resistententes, alzando la voz por todos los paquetazos que se nos vienen", dijo Martha Tuquerres, presidenta de Unorcac.

Tuquerres insistió en la convocatoria para la marcha, a pesar de que la semana pasada anunció, junto al Gobierno, el fin del paro tras un diálogo.

Este miércoles, a 31 días de iniciado el paro de la Conaie, Vargas anunció el cese del mismo y despeje de las vías.

Sin embargo, añadió que el movimiento indígena se mantendrá en mesas de trabajo y asambleas comunitarias.