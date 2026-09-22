Noboa se reúne con Kristi Noem para abordar seguridad y crimen organizado

Daniel Noboa se reúne con Kristi Noem en Nueva York para abordar la cooperación en seguridad, crimen organizado transnacional y narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa mantuvo este martes 22 de septiembre una reunión con Kristi Noem, enviada especial para la iniciativa Shield of the Americas, durante su agenda oficial en Nueva York.

Según información del Gobierno, el encuentro estuvo enfocado en seguridad hemisférica, crimen organizado transnacional y narcotráfico. La cita forma parte de las actividades que cumple Noboa en Estados Unidos con motivo de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Seguridad, uno de los ejes de la agenda

La relación con Noem no es nueva. En marzo de 2026, Ecuador participó en la cumbre presidencial de Shield of the Americas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos con participación de varios países de la región para coordinar acciones frente al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y otras economías ilícitas.

Durante la reunión de este martes, el Gobierno señaló que ambos países reafirmaron su intención de mantener cooperación frente a amenazas de alcance regional.

Noboa también participó este martes 22 de septiembre de 2026 en la apertura del 81.º Debate General de la Asamblea General de la ONU, junto con la delegación ecuatoriana. Su intervención ante el pleno está prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Daniel Noboa participó en la apertura del 81.º Debate General de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, junto con la delegación ecuatoriana. Cancillería Ecuador.

Además de la reunión con Noem, la agenda oficial del mandatario contempla otros encuentros bilaterales y actividades relacionadas con seguridad y cooperación internacional.