Lo que no mostró el video viral: Grace, guayaquileña detenida por ICE en EE.UU., cuenta lo que vivió

Grace Calero y su hija Giulianna Carriel vivieron en EE.UU. por 3 años. El 20 de agosto pasado fueron detenidas por ICE y hoy intentan reconstruir su vida de nuevo en Ecuador.

La guayaquileña Grace Calero salió de su trabajo en Florida, el 20 de agosto de 2026, pensando que volvería a casa junto a su hija, Giulianna Carriel, pero no ocurrió.

Un siniestro de tránsito en ese estado de EE.UU. cambió sus planes. Su vehículo se volcó y ambas terminaron en un hospital de Kissimmee.

Grace tenía lesiones cervicales y Giulianna, de 19 años, presentó una crisis nerviosa. Mientras todavía recibían atención médica, fueron detenidas.

Las imágenes de Grace con collarín y esposada, mientras su hija lloraba, circularon en redes sociales. Pero el video mostró apenas unos minutos de una historia que se extendería durante cinco días y tres centros de detención.

Casi un mes después de regresar a Ecuador, Grace habló con Teleamazonas.com sobre esos días y reveló detalles de cómo eran los lugares donde estuvieron, el trato que recibieron y lo que significó atravesar una detención mientras intentaba cuidar a su hija.

Del hospital a una celda

Grace recuerda que inicialmente pensó que las preguntas que le hacían estaban relacionadas con el accidente. Aproximadamente dos horas después, le comunicaron que sería detenida. Giulianna estaba ahí.

"Fue prácticamente un engaño total; en el que se aprovecharon de esta situación para detenernos" Grace Calero, ecuatoriana detenida por el ICE en EE.UU.

La noche del 20 de agosto comenzó un recorrido por tres lugares distintos. Desde ese momento, y durante los próximos cinco días, madre e hija fueron llevadas a dos centros de detención provisionales y, finalmente, a una prisión común, donde esperaron su trámite migratorio.

Así eran los centros donde estuvieron detenidas

En cada traslado entraban a un lugar desconocido sin saber cuánto tiempo permanecerían ahí, cuenta Grace.

En conversación con Teleamazonas.com, la madre de familia ecuatoriana describió que las celdas donde dormían eran frías. Colocaban solo una cobija en el piso para dormir y las condiciones en las que permanecían junto a otras mujeres eran inhumanas, recuerda.

"Son cárceles individuales, donde duermes en el cemento (...) nos daban de comer una masa parecida a un pan y lentejas que no estaban bien cocidas. Se volvía incomible." Grace Calero, ecuatoriana detenida por el ICE en EE.UU.

Contó también que el agua potable que recibían era limitada a una pequeña cantidad durante las comidas. Según su testimonio, para no deshidratarse llegaron incluso a beber agua directamente de la llave.

Dentro de esos espacios, Grace y su hija Giuliana también conocieron otras historias.

"Dentro de esa cárcel oraba junto a mujeres de otros países (...) una de ellas fue la mujer haitiana que provocó el accidente por el que me detuvieron, oré con ella y le dije que el que estemos vivas en un milagro." Grace Calero, ecuatoriana detenida por el ICE en EE.UU.

Para ella y Giulianna, esos pequeños encuentros se convirtieron en una forma de resistir mientras esperaban saber qué ocurriría con ellas.

'Yo les rogaba la medicina de mi hija'

Durante los cinco días en que permanecieron detenidas, la mayor preocupación de Grace era su hija Giulianna.

La joven usaba medicación diaria. Grace asegura que tuvo que insistir para conseguirla y que tampoco recibieron analgésicos para los dolores que ambas mantenían después del accidente de tránsito que sufrieron.

"Pedí acetaminofén para que por lo menos nos ayude con el dolor y lo que nos dijeron es que no podían porque no éramos reas de esa cárcel." Grace Calero, ecuatoriana detenida por el ICE en EE.UU.

Para Grace, el miedo ya no era únicamente permanecer detenida. Era que su hija sufriera una crisis dentro del centro, por falta de sus medicinas.

Esa preocupación terminó influyendo en una de las decisiones más difíciles de esos días.

Durante la detención por parte de ICE, Grace Calero asegura que tuvo que insistir para conseguir la medicación que necesitaba su hija Giulianna. Entrevista por Zoom con Grace y Giuliana.

Regresar significaba dejar una vida atrás

Grace llevaba tres años viviendo en Estados Unidos, trabajaba como representante de marketing y mantenía un proceso de asilo. Giulianna estudiaba en ese país.

Calero sostiene que podía continuar su proceso migratorio, pero permanecer detenida también significaba mantener a su hija en esas condiciones. Finalmente decidió acogerse al retorno voluntario.

El 26 de agosto, madre e hija regresaron a Ecuador. No pudieron volver a su casa en Florida para recoger sus cosas. Dejaron trabajo, pertenencias y una rutina construida durante años.

También quedó Toñito, el gato de soporte emocional de Giulianna.

Toñito, el gato de soporte emocional de Giulianna, quedó en Estados Unidos tras el regreso de madre e hija a Ecuador. Cortesía.

Volver a Ecuador no terminó esos cinco días

Han pasado 27 días desde que Grace y Giulianna regresaron al país. Ahora intentan reconstruir una rutina distinta junto a su familia. Pero hay experiencias que no se quedaron dentro de las celdas.

"Mi sistema nerviosos ahora está más alerta y espero en algún momento poder controlarlo para ser feliz" Giuliana, guayaquileña detenida por ICE en EE.UU.