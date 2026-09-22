Amistosos de La Tri: ¡El inicio de la era de Marcelo Gallardo por Teleamazonas! 

Presentación de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico para dirigir a la Selección de Ecuador.

La nueva era de la Selección Ecuatoriana de Fútbol al mando de Marcelo Gallardo se inicia este jueves 24 de septiembre del 2026 con el partido amistoso ante Corea del Sur, luego enfrentará a Japón, el 1 de octubre, y terminará la gira el lunes 5 con un rival, aún, por definir.

Estos tres partidos amistosos de La Tri serán transmitido en vivo por Teleamazonas, el único canal autorizado a nivel nacional para llevar la emoción del fútbol a las pantallas de los ecuatorianos.

Las tres transmisiones serán en vivo por señal abierta y en la página web de Teleamazonas.com.

El estadio Mundialista de Suwon, en Corea del Sur, será el escenario para el debut de Marcelo Gallardo como DT de La Tri.

Para este primer reto, el extécnico de River Plate convocó 27 jugadores, entre los que destacó el regreso de Keny Arroyo, Jeremy Sarmiento y el portero Hernán Galíndez, quien se había despedido de La Tri luego del Mundial 2026.

Si embargo, este martes se conoció que Gonzalo Plata y Kevin Arroyo quedaron fuera de la convocatoria debido a lesiones físicas.

El primer amistosos de Ecuador, ante Corea del Sur, se jugará este jueves 24 de septiembre a las 06:00 (horario ecuatoriano). La previa arrancará a las 05:45.