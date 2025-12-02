Noboa en Serenata Quiteña: 'Los funcionarios que no respetan Quito pronto se irán'

El presidente Daniel Noboa tuvo la tradicional Serenata Quiteña este martes 2 de diciembre del 2025

Al ritmo de 'Romantico Quito Mio'y con un fuerte apoyo ciudadano, el presidente Daniel Noboa, su gabinete, la Reina de Quito y su corte disfrutaron de la Serenata Quiteña, organizada por ADN, este martes 2 de diciembre del 2025.

Con carteles de color azul y rojo, banderas de Quito y Ecuador, y figuras de cartón de Noboa, decenas de ciudadanos llegaron a la Plaza de la Independencia, en el centro de Quito, para realizar la Serenata Quiteña.

Decenas de personas se congregaron en la Plaza de la Independencia para disfrutar de la Serenata Quiteña. Michael Tenelema / Teleamazonas

También, desde las 11:00, la vicepresidencia de Ecuador, María José Pinto; el ministro del Interior, John Reimberg; la ministra de Educacion, Gilda Alcívar, el ministro de Transporte, Roberto Luque; el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo; la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería.

En el lugar también estuvo María Emilia Sánchez, Reina de Quito, junto a la Virreina, Joanne Wells, y la Señorita Confraternidad, Daniela Foyain. Todos estuvieron saludando a los ciudadanos desde le balcón de Carondelet.

Antes del inicio de la serenata se realizó un desfile. Cerca de las 11:30, el presidente Daniel Noboa junto a su esposa Lavinia Valbonesi saludaron desde el balcón y se dirigió a los asistentes con un fuerte mensaje para los funcionarios municipales.

"Muy contento de compartir esta serenata con el pueblo quiteño, a pesar de que ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, de cortar esta conexión entre pueblo y el Gobierno". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Durante su intervención también prometió que seguirá trabajando todos los días para que los quiteños tengan una vida mejor, digna y que la ciudad de Quito siempre se respete.

"A esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad", sentenció el Primer Mandatario.

Noboa anunció que se realizarán grandes obras para Quito. Una de ellas el Museo Nacional, que será "un orgullo" para que todo el país pueda ver los tesoros que tenemos y están embodegados, en su mayoría. Asimismo dijo que cumplirá con la parte del Metro, pero primero deberá hacerlo el alcalde Pabel Muñoz.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, participó en la Serenata Quiteña Michael Tenelema / Teleamazonas

El Trío Galante fue el encargado de brindar la Serenata Quiteña. Entre los temas interpretaron los tradicionales temas: 'Romantico Quito Mio' y 'El paisano'.

La algarabía y el ambiente por los 491 años de fundación de Quito se sientieron en la Plaza de la Independencia. Los ministros bailaron al ritmo de 'Apasionadamente'.