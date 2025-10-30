Inocar alerta de arribo de oleaje los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ecuador

Inocar alerta presencia de oleaje en el arranque del feriado de noviembre en Ecuador

Un oleaje arribará a las costas de Ecuador desde el suroeste del Pacífico alertó el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) este jueves 30 de octubre del 2025.

Se prevé que los días viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre el mar presente una condición de agitado con olas que podrían superar los 2.5 metros en periodos de 18 segundos. Estos días se esperan olas con mayor energía.

Debido a estas condiciones se prevé un estado de mar agitado, señaló el Inocar.

Por su parte, la alerta se extiende los días de feriado nacional del 2 y 3 de noviembre con una "condición moderada" del mar.

Mientras dure este evento el instituto recomienda extremar precauciones, debido a que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

También se pide a la ciudadanía y navegantes desarrollar con precaución actividades en el mar y mantenerse informados por fuentes oficiales del instituto.

Las provincias que presentarán mar agitado en sus costas los días 31 de octubre y 1 de noviembre son: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro.

Del 2 al 3 de noviembre estas mismas provincias presentarán un mar moderado.

Además, el oeste y sur de Galápagos tendrá mar agitado los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Por su parte, del 2 al 3 el mar presentará condiciones moderadas.