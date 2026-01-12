La unidad 1 de la hidroeléctrica Sopladora retoma operación comercial tras mantenimiento

La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) anunció que la Unidad 1 de la hidroeléctrica Sopladora retomó su operación comercial tras un mantenimiento de emergencia en su estación.

En un escueto comunicado la Celec señaló que desde las 21:34 del domingo se volvió a la operación comercial de la Unidad 1, con la generación de 162,33 MV, tras concluir el mantenimiento de emergencia que se inició el pasado 31 de diciembre.

Este mantenimiento permitió al personal técnico de Celec identificar condiciones operativas que requirieron la activación inmediata de procedimientos de control y protección.

Además, se dispuso la ejecución de inspecciones especializadas de los componentes y ejecutar acciones correctivas, para que esta unidad volviera a operar en el menor tiempo posible.

Ecuador enfrenta momentos decisivos por un largo estiaje que lo pone al borde nuevo período de apagones.

Desde el Gobierno Central se ha dicho que no habrá apagones, sin embargo, este lunes 12 la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) pidió a varias empresas generar su propia energía por el lapso de dos horas diarias, para reducir el consumo.